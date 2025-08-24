Шаронов — об Угальде: «От него ждут голов, но против «Рубина» он играл на команду»
Бывший защитник и тренер «Рубина» Роман Шаронов после победы «Спартака» в Казани (2:0) в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников красно-белых Эсекьеля Барко, Жедсона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде.
— В середине августа вы в своем разборе игры красно-белых на «Спортсе» заметили: «Спартак» почти не использует проникающие передачи через центр. Поэтому он предсказуем во время позиционных атак». В матче с «Рубином» этих передач было больше?
— Я действительно тогда говорил, что «Спартак» очень редко играет через центр. Это было еще до матча с «Зенитом». Но во встрече с питерцами красно-белые как раз забили оба мяча, развивая атаки через центральную зону.
А вот игра с «Рубином» подтвердила те мои слова. Если проанализировать действия центральных полузащитников, то Умяров либо пасовал назад, либо выполнял диагональные передачи. То есть проникающих атак у гостей практически не было. Можно вспомнить лишь один выпад москвичей, когда Угальде вывалился именно по центру.
Если же посмотреть на общее построение атак «Спартака», то в Казани Максименко выполнил проникающих передач больше, чем центральные полузащитники и центральные защитники красно-белых.
— Когда Жедсон только перешел в «Спартак», эксперты в один голос говорили: это суперусиление! Как вам игра португальца в Казани?
— Да, это действительно усиление. Но в «Спартаке» помимо Жедсона много исполнителей высокого класса. Надо признать: команда очень здорово укрепилась! Теперь важно в ходе тренировочного процесса наиграть взаимопонимание.
— Вам не показалось, что в первом тайме Барко опускался довольно низко, на свою половину поля, и оттуда пытался начинать атаки?
— Барко хорош при начале атак, эффективно действует между линиями, двигает мяч. С «Рубином» он играл исходя из того, где было пространство. Плюс, видимо, была определенная установка от Станковича. В целом, считаю, Барко действовал очень полезно.
— Как оценивать игру Угальде?
— Понятно, что все ждут от Угальде прежде всего голов. Но для каждого игрока важно полезно действовать на команду, что Манфред в Казани и продемонстрировал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0