Шаронов — об Угальде: «От него ждут голов, но против «Рубина» он играл на команду»

Бывший защитник и тренер «Рубина» Роман Шаронов после победы «Спартака» в Казани (2:0) в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников красно-белых Эсекьеля Барко, Жедсона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде.

— В середине августа вы в своем разборе игры красно-белых на «Спортсе» заметили: «Спартак» почти не использует проникающие передачи через центр. Поэтому он предсказуем во время позиционных атак». В матче с «Рубином» этих передач было больше?

— Я действительно тогда говорил, что «Спартак» очень редко играет через центр. Это было еще до матча с «Зенитом». Но во встрече с питерцами красно-белые как раз забили оба мяча, развивая атаки через центральную зону.

А вот игра с «Рубином» подтвердила те мои слова. Если проанализировать действия центральных полузащитников, то Умяров либо пасовал назад, либо выполнял диагональные передачи. То есть проникающих атак у гостей практически не было. Можно вспомнить лишь один выпад москвичей, когда Угальде вывалился именно по центру.

Если же посмотреть на общее построение атак «Спартака», то в Казани Максименко выполнил проникающих передач больше, чем центральные полузащитники и центральные защитники красно-белых.

— Когда Жедсон только перешел в «Спартак», эксперты в один голос говорили: это суперусиление! Как вам игра португальца в Казани?

— Да, это действительно усиление. Но в «Спартаке» помимо Жедсона много исполнителей высокого класса. Надо признать: команда очень здорово укрепилась! Теперь важно в ходе тренировочного процесса наиграть взаимопонимание.

— Вам не показалось, что в первом тайме Барко опускался довольно низко, на свою половину поля, и оттуда пытался начинать атаки?

— Барко хорош при начале атак, эффективно действует между линиями, двигает мяч. С «Рубином» он играл исходя из того, где было пространство. Плюс, видимо, была определенная установка от Станковича. В целом, считаю, Барко действовал очень полезно.

— Как оценивать игру Угальде?