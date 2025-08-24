Смолов назвал Овечкина легендой мирового спорта

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о достижениях нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Общались с Сашей Овечкиным после чемпионства «Краснодара» великолепно. Мы периодически с ним общаемся. Его рекорд — великолепно, очень рад за него. Легенда мирового спорта», — цитирует Смолова ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, он был выбран «Кэпиталз» под 1-м номером драфта НХЛ-2004.

В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у 39-летнего форварда 897 голов.