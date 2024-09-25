Шаронов о Батракове: «Он занимал последнее место в тестах по физической готовности»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков слабо проявлял себя в тестах по физической готовности.

По словам Шаронова, об этом ему сообщил бывший ассистент Алексей Румянцев, с которым тренер работал в «СКА-Хабаровске». До этого Румянцев входил в тренерский штаб академии «Локомотива».

«Одна из тем — тесты на физическую готовность. Батраков занимал последнее место в команде по этому показателю. Но при этом отличался от остальных пониманием игры и работой с мячом», — цитирует Шаронова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

После 9 туров «Локомотив» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.