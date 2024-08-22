Павлюченко — о Соболеве: «Без разницы, куда он перейдет. Главное, чтобы такой футболист играл»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Мне без разницы, куда перейдет Соболев. Главное, чтобы такой футболист играл. Он сейчас не участвует в официальных играх, а РПЛ вовсю идет. За таким нападающим приятно наблюдать. Жалко, что такая ситуация произошла, такое бывает в футболе. Думаю, в ближайшее время мы его где-то увидим. Главное — это играть, и неважно где: в «Зените», «Динамо», «Спартаке» или в другом клубе. Карьера же идет», — сказал Павлюченко «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».