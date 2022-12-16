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Сегодня, 19:17

Орещук: «Динамо» не собирается подписывать Дзюбу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда не собирается подписывать нападающего Артема Дзюбу.

«Я думаю, что это не Дзюба, будет другой футболист, игрок в середине поля. Кто конкретно, не могу сказать, но я знаю», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

34-летний форвард в начале ноября 2022-го расторг контракт с «Аданой Демирспор»  – теперь он является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshchuk-dinamo-podpishet-ne-dzyubu-budet-drugoy-futbolist-igrok-v-seredinu-polya-1440795/
Артем Дзюба
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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