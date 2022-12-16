Орещук: «Динамо» не собирается подписывать Дзюбу»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда не собирается подписывать нападающего Артема Дзюбу.

«Я думаю, что это не Дзюба, будет другой футболист, игрок в середине поля. Кто конкретно, не могу сказать, но я знаю», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

34-летний форвард в начале ноября 2022-го расторг контракт с «Аданой Демирспор» – теперь он является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.