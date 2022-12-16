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Билялетдинов: «Если Лантратов попадет в «Локо» будет большая конкуренция, и из списка выпадет Гильерме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотив» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию журналиста Ильи Карпова о возможном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московскую команду.

«Если говорить о возможном переходе Лантратова в «Локомотив», то я не знаю. Мне кажется, что вратарская линия у железнодорожников достаточно укреплена. В свое время Медведев хорошо себя проявил в «Ростове» перешел к красно-зеленым и в итоге не пригодился вообще. Сейчас у «Локомотива» есть два вратаря — это Гильерме и Худяков, как раз опытный и молодой, что еще нужно? Немного не логично. Может быть, из них кто-то уходит из клуба, Маринато домой собирается, тогда это другой вопрос, но я не знаю. Логично, если Лантратов все-таки перейдет в «Локомотив», то будет большая конкуренция, и из списка этого будет выпадать, наверное, Гильерме. Ну станет играть Илья, Худяков будет на подхвате, а что тогда делать с Маринато? На мой взгляд усиления во вратарскую линию не нужны», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Лантратов провел за «Химки» 14 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллионов евро.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-esli-lantratov-pereydet-v-lokomotiv-budet-bolshaya-konkurentsiya-i-iz-spiska-vypadet-g-1440686/
Динияр Билялетдинов
Илья Лантратов
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ФК Локомотив (Москва)
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