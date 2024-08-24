Орещук: «Соболев — не воспитанник «Спартака». Почему он не может перейти в «Зенит»?»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не считает, что нападающий Александр Соболев предает «Спартак», переходя в «Зенит».
— А вы понимаете самого Соболева? Не совершает ли он сейчас ошибку?
— Это его выбор. Таких моментов в футболе очень много. Ну не хочешь играть в «Спартаке» — никто же не держит. Придет время — так же скажет и «Зениту». Ну, скажет и скажет. Ибрагимович, на секундочку, тоже миллион клубов поменял.
— Ну вы и сравнили.
— Нет, я точно не сравниваю их как футболистов. Соболев не стоит и правой бутсы Ибрагимовича. Я сейчас про другое — про саму сложившуюся ситуацию. Не вижу в ней ничего плохого.
— Вот как?
— Ну а что? Век игрока не долог. Ему нужно не только думать о «ромбике», но и о других вещах. И потом: Соболев же не воспитанник «Спартака», в нем не течет красно-белая кровь. И если он окажется в «Зените», то ничего сверхестесственного в таком трансфере не увижу. Вот если бы речь шла о своем воспитаннике — это уже совсем другая история.
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время футболист провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
В июле 2024 года 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0