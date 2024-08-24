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Сегодня, 11:00

Орещук: «Соболев — не воспитанник «Спартака». Почему он не может перейти в «Зенит»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не считает, что нападающий Александр Соболев предает «Спартак», переходя в «Зенит».

— А вы понимаете самого Соболева? Не совершает ли он сейчас ошибку?

— Это его выбор. Таких моментов в футболе очень много. Ну не хочешь играть в «Спартаке» — никто же не держит. Придет время — так же скажет и «Зениту». Ну, скажет и скажет. Ибрагимович, на секундочку, тоже миллион клубов поменял.

— Ну вы и сравнили.

— Нет, я точно не сравниваю их как футболистов. Соболев не стоит и правой бутсы Ибрагимовича. Я сейчас про другое — про саму сложившуюся ситуацию. Не вижу в ней ничего плохого.

— Вот как?

— Ну а что? Век игрока не долог. Ему нужно не только думать о «ромбике», но и о других вещах. И потом: Соболев же не воспитанник «Спартака», в нем не течет красно-белая кровь. И если он окажется в «Зените», то ничего сверхестесственного в таком трансфере не увижу. Вот если бы речь шла о своем воспитаннике — это уже совсем другая история.

Педро и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев точно окажется в «Зените». Но Дзюба был на две головы сильнее». Орещук — об игре в Питере, Барко и Клаудиньо

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время футболист провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В июле 2024 года 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака».

Александр Соболев
Роман Орещук
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
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Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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