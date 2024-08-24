Степанов может покинуть «Химки»

Защитник «Химок» Данил Степанов может покинуть подмосковный клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, 24-летний футболист сменит команду в летнее трансферное окно. Контракт Степанова с «Химками» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне защитник сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.