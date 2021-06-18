Роман Бабаев: «Решение по Оличу получилось болезненным...»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как клуб расстался с Ивицей Оличем.

— Как расстались? Бесконфликтно или с битьем посуды?

— Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица — часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере.

— А как появился в команде Григорий Бабаян? Почему решили пригласить именно его, малоизвестного в России специалиста?

— Мы давно знаем этого тренера, он еще зимой приезжал к нам на сборы в Испанию и уже хорошо знаком с командой. Считаем Григория Бабаяна квалифицированным специалистом, способным помочь в работе главному тренеру.

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