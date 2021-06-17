ЦСКА взял на просмотр двух футболистов

ЦСКА взял на просмотр полузащитника «Велеса» Артура Галояна и защитника «Оренбурга» Ивана Лапшова, информирует официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что два потенциальных новичка армейцев проведут с командой первый сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия).

21-летний Галоян в минувшем сезоне провел за «Велес» 41 матч, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

22-летний Лапшов в сезоне-2020/21 выступал в аренде за «Томь». В 23 матчах он забил 1 гол.