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ЦСКА взял на просмотр двух футболистов

22:50
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ЦСКА взял на просмотр полузащитника «Велеса» Артура Галояна и защитника «Оренбурга» Ивана Лапшова, информирует официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что два потенциальных новичка армейцев проведут с командой первый сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия).

21-летний Галоян в минувшем сезоне провел за «Велес» 41 матч, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

22-летний Лапшов в сезоне-2020/21 выступал в аренде за «Томь». В 23 матчах он забил 1 гол.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/galoyan-i-lapshov-budut-rabotat-na-sborakh-v-avstrii/

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