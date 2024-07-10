Бабаев: «Официальных обращений в ЦСКА по Файзуллаеву не было»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

«Никаких официальных обращений в клуб по Файзуллаеву не было», — сказал «СЭ» Бабаев.

1 июля в Узбекистане сообщили о предстоящем переходе 20-летнего игрока в «Вильярреал». Однако директор испанского клуба по профессиональному футболу Мигель Анхель Тена опроверг «СЭ» информацию о трансфере.

В сезоне-2023/24 Файзуллаев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 5 мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.