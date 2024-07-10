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Сегодня, 14:10

В «Спартаке» рассказали о ситуации с переходом Барко из «Ривер Плейт»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко.

— Финансовая поддержка от наших акционеров безусловно есть. Трансферный бюджет есть, но цифру, которую назвал Герман Ткаченко, я не подтверждаю.

— Барко — единственный трансфер на вход?

— Трансфер Барко не состоялся. На данный момент не могу сказать на 100 процентов, что он состоится. Без комментариев. Он был у нас в списке, мы его смотрели. Но на данный момент ничего не подписано. Мы также заинтересованы в усилении некоторых других позиций, но на данный момент, к сожалению, никаких фамилий или конкретной информации не могу назвать. Какие позиции? В первую очередь усиление атакующего потенциала.

Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года. Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет девять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Эсекьель Барко
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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