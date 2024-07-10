В «Спартаке» рассказали о ситуации с переходом Барко из «Ривер Плейт»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко.
— Финансовая поддержка от наших акционеров безусловно есть. Трансферный бюджет есть, но цифру, которую назвал Герман Ткаченко, я не подтверждаю.
— Барко — единственный трансфер на вход?
— Трансфер Барко не состоялся. На данный момент не могу сказать на 100 процентов, что он состоится. Без комментариев. Он был у нас в списке, мы его смотрели. Но на данный момент ничего не подписано. Мы также заинтересованы в усилении некоторых других позиций, но на данный момент, к сожалению, никаких фамилий или конкретной информации не могу назвать. Какие позиции? В первую очередь усиление атакующего потенциала.
Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года. Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет девять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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