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Сегодня, 13:57

Бабаев — о трансферах ЦСКА: «Теперь главное, чтобы футболисты приносили пользу и оправдали ожидания»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе трансферной кампании армейцев этим летом.

«Каждое трансферное окно к нам приходит несколько футболистов. Так совпало, что в начале достаточно хороший период. Многие футболисты получили статус свободных агентов, поэтому здесь немного проще, можно было оперативно решать вопросы. Теперь главное, чтобы футболисты приносили пользу и оправдали ожидания болельщиков. Будем надеяться», — сказал «СЭ» Бабаев.

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В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России. В июне армейцы подписали контракт с сербским специалистом Марко Николичем, который сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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