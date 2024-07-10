Бабаев — о трансферах ЦСКА: «Теперь главное, чтобы футболисты приносили пользу и оправдали ожидания»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе трансферной кампании армейцев этим летом.
«Каждое трансферное окно к нам приходит несколько футболистов. Так совпало, что в начале достаточно хороший период. Многие футболисты получили статус свободных агентов, поэтому здесь немного проще, можно было оперативно решать вопросы. Теперь главное, чтобы футболисты приносили пользу и оправдали ожидания болельщиков. Будем надеяться», — сказал «СЭ» Бабаев.
В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России. В июне армейцы подписали контракт с сербским специалистом Марко Николичем, который сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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