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В Узбекистане сообщили о переходе Файзуллаева в «Вильярреал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает GoSport.uz.

По информации источника, стороны уже обсуждают последние детали сделки, а сам футболист согласовал условия личного контракта. ЦСКА уже находится в поисках замены для 20-летнего вингера.

В минувшем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 32 матча, забил пять мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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