Роман Бабаев: «Орешкин настоял на приглашении Олича? Это неправда»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объяснил «СЭ», почему ЦСКА приглашал на пост главного тренера Ивица Олича, который не обладал серьезным опытом такой работы.

— Почему выбор нового главного был сделан в пользу Ивицы Олича, не имевшего большого опыта работы в качестве тренера? Кто принимал решение?

— Решения принимались руководством клуба, а именно президентом и генеральным директором. Совет директоров поддержал наше предложение. Логика была простой: разбор полетов и спокойный анализ ситуации должны предварять любые стратегические решения. И время им — межсезонье. В концовке сезона у нас была одна задача — не выпасть из еврокубков. Команду надо было встряхнуть, но при этом оставить себе свободу с точки зрения последующих назначений. Ивица согласился помочь команде в конце сезона, за что мы ему очень благодарны. Какие-то его ходы сработали, какие-то нет. Да, мы не сошлись в некоторых взглядах на построение команды, но это жизнь, так иногда бывает.

— Для ЦСКА такая тренерская чехарда выглядит очень необычно, раньше такого не было...

— Ну, не совсем так. У команды были разные периоды. Вспомните конец 2008-го и 2009-го годов. Тогда за 12 месяцев в ЦСКА сменилось четыре тренера. Сезон-2008 завершил Газзаев. Затем на его место в начале 2009 года пришел бразилец Зико, который не доработал сезон до конца — в сентябре его сменил Хуанде Рамос. Но и испанский специалист отработал всего два месяца, после чего команду возглавил Леонид Слуцкий. И вот только он задержался надолго. Философия клуба — ориентир на долгосрочность, но при этом мы стараемся быстро признавать собственные ошибки. Поэтому периодически случаются моменты поиска, после которых следуют длительные успешные этапы плодотворной работы.

— Ходили слухи, что именно Максим Орешкин лично настоял на приглашении Ивицы Олича.

— Это неправда. Как я уже говорил, менеджмент предложил кандидатуру Ивицы Олича, и на уровне совета директоров это предложение было поддержано. Список слухов относительно действий председателя совета директоров огромен. Он и с Шамилем Газизовым ведет переговоры, и меня с Гинером отправил в Самару, и Олича назначил, а потом сразу начал Слуцкому звонить. Теперь будут утверждать, что он его и снял. Все это не соответствует действительности. В ЦСКА каждый занимается своим делом. У нас совет директоров — это не место для публичного выяснения отношений, а площадка для спокойной и системной работы в интересах клуба.

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