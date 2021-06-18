Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко до конца сезона.

— За последние полгода столько событий в клубе произошло... Давайте их обсудим по порядку. Еще минувшей осенью после череды неудачных игр и в предыдущем сезоне, когда после матча с «Зенитом» Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию, многие говорили о том, что с тренером надо расстаться. Почему в итоге не были приняты такие решения?

— ЦСКА, как правило, не принимает импульсивных решений, все они должны быть взвешены и оценены со всех сторон. Осенью команда демонстрировала результат, хотя определенные проблемы существовали.

Мы очень надеялись, что сможем достойно завершить сезон и уже после него спокойно со всем разобраться. Вопрос возможной отставки Гончаренко особенно активно обсуждался после двух поражений кряду от «Рубина» и «Вольфсберга», но именно тогда было принято решение дать возможность Виктору Михайловичу готовить команду к весенней части. Последние матчи, в том числе победа над «Ростовом», никак уже не влияли на принятые решения.

Во время зимней паузы произошли изменения в тренерском штабе, в команду был приглашен опытный нападающий Саломон Рондон, а приобретение Бохинена рассматривалось как дополнительное усиление середины поля. Однако результата это не дало, и весной ситуация ухудшилась. После поражений от «Локомотива, «Арсенала» и «Зенита» отставка главного тренера оказалась уже неизбежной.

— И все же: почему расстались с Гончаренко до окончания сезона? Это ведь не в вашем стиле.

— К сожалению, результаты только ухудшались. Оставляла желать лучшего и психологическая ситуация внутри коллектива. В какой-то момент стало окончательно ясно, что мы в тупике. Проблема, как я и говорил ранее, комплексная. И она точно не исчерпывается персоной тренера. Мы долго обсуждали ситуацию и приняли решение, что команде нужна встряска именно в концовке сезона, нужны новые люди внутри команды, которые могли бы постараться вернуть ее в борьбу. Отчасти это удалось, но все равно не сработало так, как должно было... Тем не менее мы благодарны Виктору Михайловичу за ту работу, которую он проделал в клубе, и расстались без взаимных претензий и обид, так, как это принято в ЦСКА.

Полностью интервью с Романом Бабаевым читайте на сайте «СЭ»