Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России. По его словам, армейцы могли набрать больше очков, но подвела судейская ошибка и серия травм.

— Считаю, мы можем быть удовлетворены текущим положением дел, — цитирует официальный сайт ЦСКА Бабаева. — Действительно, проиграли стартовый поединок «Крыльям Советов», но затем команда начала стабильно набирать очки. Хотя несколько матчей подряд нас будто бы преследовал злой рок — приходилось делать вынужденные замены из-за травм игроков еще в первом тайме. Кроме того, ЦСКА вполне мог набрать больше очков, будь назначен стопроцентный пенальти в ворота «Сочи». Вместе с тем надо сказать, что все наши матчи получились очень непростыми. За исключением разве что домашней встречи против «Ахмата», которую мы выиграли с крупным счетом.

— Какие матчи особенно запомнились вам на данном этапе?

— Как ни странно это звучит, отмечу дуэль со «Спартаком». Первую половину той игры команда провела очень хорошо. Возможно, это был наш лучший тайм на стартовом отрезке. Действовали с большим преимуществом, но, к большому сожалению, подвела реализация. К тому же сказалась вынужденная замена Дмитрия Ефремова. После перерыва характер игры поменялся, хотя мы смогли отыграть пропущенный мяч благодаря точному удару Марио Фернандеса. Увы, потом вновь пропустили и в итоге уступили. Также запомнился матч с «Локомотивом», когда на нашем стадионе впервые использовалась система ВАР. Пришлось изрядно понервничать во всех спорных эпизодах. Очень рад, что справедливость восторжествовала, и мы заслуженно выиграли этот матч у серьезного противника.

— В нынешнем чемпионате пока нет явного лидера, в верхней части таблицы очень высокая плотность. Чем это можно объяснить?

— Не раз случалось, что на старте тот или иной клуб уходил в отрыв, но потом начинал терять очки, и ситуация выравнивалась. Сейчас команды действительно идут плотной группой, очень высокая конкуренция. Это идет на пользу чемпионату, является показателем уровня борьбы. Каждая игра как кубковая. Радует, когда команды ищут счастья в атаке, это повышает зрелищность. Даже внизу таблицы мы видим очень большую плотность, нет явных аутсайдеров. Это вообще сейчас мировой тренд, защищаться научились практически все команды. Даже топ-клубы из ведущих чемпионатов далеко не всегда отбирают очки у аутсайдеров. В современном футболе простых игр практически не бывает.

— Как в целом можно оценить летнюю трансферную кампанию?

— На четверку с минусом. Одной из основных задач для нас было подписать нападающего, но по разным причинам сделать это не удалось. Рассматривали разные варианты. Кто-то не захотел ехать в Россию, по кому-то у нас были большие сомнения в качестве. Были в числе кандидатов и форварды из нашего чемпионата. Вели переговоры по трансферу Николая Комличенко из «Млады Болеслав», но тот формат сделки, который мы предложили, не устроил чешский клуб. Как бы то ни было, я считаю, что команда у нас достаточно боеспособная. Главное, чтобы наконец-то прервалась эпидемия травм. Верю, что нынешний сезон сложится для нас удачно. Приложим для этого все усилия.