Роман Бабаев: «Найти по соотношению цена-качество форварда, который бы усилил ЦСКА, нам пока не удалось»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда в клубе появится новый нападающий.

— ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать бюджеты и гонку футбольных вооружений, когда тратятся безумные деньги на игроков, — сказал Бабаев в интервью Youtube-каналу Moscow Lawers. — Но найти по соотношению цена-качество нападающего, который бы усилил команду, нам пока не удалось.

Нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как в европейском чемпионате, нет. Потому что мотивация немного другая. А за небольшие деньги получаешь игрока, который тебя усиливает количественно, но не качественно. Надо еще немного подождать. Хотя с другой стороны воспитали Федора Чалова.