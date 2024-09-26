Бабаев: «Условия контракта с Пьяничем беспрецедентные»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал подписание контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

— Как быстро в клубе приняли решение по подписанию Пьянича? Что стало решающим аргументом в пользу приглашения боснийского полузащитника?

— Сами переговоры с Пьяничем получились одними из самых быстрых за последнее время. Все происходило уже после закрытия трансферного окна, когда было очевидно, что усилиться можно только свободными агентами в рамках регламентирующих норм. Его кандидатуру предложили коллеги из нашего спортивного департамента. Понятно, что очень долго размышляли в силу объективных причин. Это и статус футболиста, и доступность игрока, его возраст и так далее. Много было нюансов. Надо отдать должное коллегам из спортивного департамента. Они очень профессионально выполнили свою работу, провели хорошие переговоры. Условия нашего контракта — беспрецедентные, по сравнению с теми, которые у Миралема были в Арабских Эмиратах. (По данным СМИ, в «Шардже» Пьянич получал около 4 миллионов евро в год, зарплата в ЦСКА составит от 800 тысяч до миллиона евро. — Прим. «СЭ»)

— Как удалось договориться подписать контракт на таких условиях?

— Здесь сыграл свою роль и тот фактор, что Пьянич знаком с нашим главным тренером Марко Николичем. Удалось договориться. Быстро все организовали: приезд футболиста, медосмотр. Сегодня — крайний день, когда можно было подавать заявление в комитет по статусу игроков.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года.