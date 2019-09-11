Роман Бабаев: «Еременко находился в неуравновешенном состоянии и не смог принять правильное решение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, почему полузащитник Роман Еременко после истечения срока дисквалификации не вернулся в армейский клуб. Еременко в октябре 2016 года был отстранен за употребление запрешенных веществ. Вернувшись осенью 2018 года, он присоединился к «Спартаку», а зимой после расставания с красно-белыми перешел в «Ростов».

— Когда смотрите на игру Романа Еременко в «Ростове», не возникает грусти из-за того, что он после дисквалификации выбрал «Спартак», а не ЦСКА?

— Сейчас грустить и печалиться смысла нет. Я рад за Рому, в жизни нам иногда не хватает «хэппи эндов». Очень надеюсь, что у него все будет также продолжаться. Мы уже тогда сказали, что удивлены его выбором. Но, видимо, Еременко находился в неуравновешенном состоянии и не смог принять правильное решение.

— Почему вы даже не думали вернуть его после выступлений за «Спартак»?

— Главная причина — реакция болельщиков Мы даже не стали обсуждать, потому что это утопия. Вообще не вникали в детали. Его никто не принял бы. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь