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Сегодня, 09:17

Полузащитник «Факела» Мертенс поделился мнением о футболе в зимнее время

Камила Абдурахманова
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Нидерландский хавбек «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своей готовности играть в футбол в условиях суровой русской зимы.

— Наслышан ли ты о русской зиме, готов играть в условиях, когда довольно холодно?

— Слышал от нескольких игроков, что может быть очень холодно, так что да — готовился. Но я не концентрируюсь на этом — важно одно, очень жарко или очень холодно, продолжать тренироваться и стараться выдавать свой максимум, — сказал Мертенс в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне РПЛ Мертенс сыграл 20 матчей. После первого круга «Факел» занимает 14-е место, набрав 12 очков.

Источник: ФК Факел
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
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7
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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