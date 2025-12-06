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6 декабря 2025, 19:21

Тренер «Динамо» Ролан Гусев: «Ничего особенного «Спартак» не предложил»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал игру команды в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1)

— С чем было связано, что Сергеев играл сегодня ниже, чем обычно?

— Это было связано с тем, что Рубенс получил травму, Даня Глебов лечился. Когда непрофильные футболисты играют на не совсем своих позициях, приходится идти на компромиссы. Как раз из-за немного неправильных перестроений у нас не получалась игра в центре поля в 1 тайме. Потом внесли коррективы — пошла другая игра. Это не вина Вани. Тут выбирали из того, что есть. Со «Спартаком» играть в одного опорника — это опасно. Ваня играл по Умярову при обороне. Мы должны были играть 4-3-3 в атаке, 4-5-1 в обороне. В принципе, ничего особенного «Спартак» не предложил, но нам надо было отыгрываться, поэтому перестроились на 4-4-2.

— В связи с этим выпустили довольно рано третьего форварда Маухуба?

— Гладышев играет на уколах в последних матчах. Не знаю, поедет он сейчас на операцию или нет — посмотрим. Но он просто не выдерживает. Замены порой просто делаются исходя из ситуации.

— Павел Пивоваров только что назвал неудовлетвориельным этот год и сказал, что ваше будущее будет решатья на следующей неделе. Согласны с ним?

— Что касается первой половины сезона, я полностью согласен. Тут не стоит говорть даже. Когда «Динамо» находится на том месте, где находится... А что касается второй части вопроса, не мне на нее отвечать?

— С 61 минуты, когда «Динамо» забило, минут на 15 команда отошла к своим воротам. Это момент психологий?

— Могли играть. «Спартак» тоже, бывало, так делал. В таких матчах можешь и сесть к своим воротам, а потом начать атаковать. Бывают всякие ситуации. Эмоции — это хорошо. Но надо сохранять голову холодной. Они прекрасно понимали, что этот матч для них значит, где-то, может, не хотели рисковать.

— Барко подал три угловых на ближнюю штангу подряд. Вы отрабатывали такие моменты с его подачами в ворота?

— Мы смотрели, изучали — были готовы к таким его подачам. У нас стандарты были опаснее. Мы гол забили после стандарта. Каких-то сумасшедших стандартов у соперника не было.

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Ролан Гусев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

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Брайан Александр Хиль
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Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

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Дмитрий Чистяков

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