Тренер «Динамо» Ролан Гусев: «Ничего особенного «Спартак» не предложил»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал игру команды в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1)

— С чем было связано, что Сергеев играл сегодня ниже, чем обычно?

— Это было связано с тем, что Рубенс получил травму, Даня Глебов лечился. Когда непрофильные футболисты играют на не совсем своих позициях, приходится идти на компромиссы. Как раз из-за немного неправильных перестроений у нас не получалась игра в центре поля в 1 тайме. Потом внесли коррективы — пошла другая игра. Это не вина Вани. Тут выбирали из того, что есть. Со «Спартаком» играть в одного опорника — это опасно. Ваня играл по Умярову при обороне. Мы должны были играть 4-3-3 в атаке, 4-5-1 в обороне. В принципе, ничего особенного «Спартак» не предложил, но нам надо было отыгрываться, поэтому перестроились на 4-4-2.

— В связи с этим выпустили довольно рано третьего форварда Маухуба?

— Гладышев играет на уколах в последних матчах. Не знаю, поедет он сейчас на операцию или нет — посмотрим. Но он просто не выдерживает. Замены порой просто делаются исходя из ситуации.

— Павел Пивоваров только что назвал неудовлетвориельным этот год и сказал, что ваше будущее будет решатья на следующей неделе. Согласны с ним?

— Что касается первой половины сезона, я полностью согласен. Тут не стоит говорть даже. Когда «Динамо» находится на том месте, где находится... А что касается второй части вопроса, не мне на нее отвечать?

— С 61 минуты, когда «Динамо» забило, минут на 15 команда отошла к своим воротам. Это момент психологий?

— Могли играть. «Спартак» тоже, бывало, так делал. В таких матчах можешь и сесть к своим воротам, а потом начать атаковать. Бывают всякие ситуации. Эмоции — это хорошо. Но надо сохранять голову холодной. Они прекрасно понимали, что этот матч для них значит, где-то, может, не хотели рисковать.

— Барко подал три угловых на ближнюю штангу подряд. Вы отрабатывали такие моменты с его подачами в ворота?

— Мы смотрели, изучали — были готовы к таким его подачам. У нас стандарты были опаснее. Мы гол забили после стандарта. Каких-то сумасшедших стандартов у соперника не было.