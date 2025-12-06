Тренер «Динамо» Ролан Гусев: «Ничего особенного «Спартак» не предложил»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал игру команды в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1)
— С чем было связано, что Сергеев играл сегодня ниже, чем обычно?
— Это было связано с тем, что Рубенс получил травму, Даня Глебов лечился. Когда непрофильные футболисты играют на не совсем своих позициях, приходится идти на компромиссы. Как раз из-за немного неправильных перестроений у нас не получалась игра в центре поля в 1 тайме. Потом внесли коррективы — пошла другая игра. Это не вина Вани. Тут выбирали из того, что есть. Со «Спартаком» играть в одного опорника — это опасно. Ваня играл по Умярову при обороне. Мы должны были играть 4-3-3 в атаке, 4-5-1 в обороне. В принципе, ничего особенного «Спартак» не предложил, но нам надо было отыгрываться, поэтому перестроились на 4-4-2.
— В связи с этим выпустили довольно рано третьего форварда Маухуба?
— Гладышев играет на уколах в последних матчах. Не знаю, поедет он сейчас на операцию или нет — посмотрим. Но он просто не выдерживает. Замены порой просто делаются исходя из ситуации.
— Павел Пивоваров только что назвал неудовлетвориельным этот год и сказал, что ваше будущее будет решатья на следующей неделе. Согласны с ним?
— Что касается первой половины сезона, я полностью согласен. Тут не стоит говорть даже. Когда «Динамо» находится на том месте, где находится... А что касается второй части вопроса, не мне на нее отвечать?
— С 61 минуты, когда «Динамо» забило, минут на 15 команда отошла к своим воротам. Это момент психологий?
— Могли играть. «Спартак» тоже, бывало, так делал. В таких матчах можешь и сесть к своим воротам, а потом начать атаковать. Бывают всякие ситуации. Эмоции — это хорошо. Но надо сохранять голову холодной. Они прекрасно понимали, что этот матч для них значит, где-то, может, не хотели рисковать.
— Барко подал три угловых на ближнюю штангу подряд. Вы отрабатывали такие моменты с его подачами в ворота?
— Мы смотрели, изучали — были готовы к таким его подачам. У нас стандарты были опаснее. Мы гол забили после стандарта. Каких-то сумасшедших стандартов у соперника не было.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5