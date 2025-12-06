Гусев считает несправедливым результат матча «Спартак» — «Динамо» с двумя отмененными голами

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев ответил, считает ли он справедливым результат матча со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

Игра команд прошла в субботу, 6 декабря, на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. В матче отменили два гола бело-голубых из-за офсайдов.

— Считаете ли вы, если выносить решения ВАР за скобки, итог матча справедливым?

— Если бы эти голы засчитали... но нет. Сыграли 1:1. Бессмысленно обсуждать, был офсайд или нет.

— Почему заменили Осипенко?

— Думал, что у него будет неважное психологическое состояние. С учетом того, что у нас был непрофильный защитник, Хуан мог больше дать в атаке по своей бровке. В итоге, считаю, мы сделали правильно.

— Как вам в целом атмосфера на матче?

— Такие матчи всегда по атмосфере и игре — праздник футбола. От атмосферы у меня отличные ощущения.