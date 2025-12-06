Умяров: «Спартак» не добирает очень много очков. Наш потенциал намного выше»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Первый тайм складывался хорошо. Но держать концентрацию нужно все 90 минут. Была быстрая атака со стороны «Динамо», которая закончилась голом.

При любом тренере мы будем играть на победу. Будет это Вадим Юрьевич или другой человек — это не должно влиять.

Итоги первой части? Это не то место и не те результаты, которые мы хотим. Но нужно всем вместе это исправлять. Мы не добираем очень много очков. Наш потенциал намного выше, — сказал Умяров после матча.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.