Пивоваров — о Гусеве: «Воспитанник, перспективный тренер, тот человек, на которого мы рассчитываем»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что повлияло на решение назначить Ролана Гусева главным тренером до конца сезона-2025/26.

— По решению совета директоров и руководства клуба Гусев был назначен главным до конца сезона. Ролан Александрович — воспитанник, перспективный тренер, тот человек, на которого мы рассчитываем.

По совместному согласованному решению был сформирован тренерский штаб, который будет вести к спортивным результатам, — сказал Пивоваров на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

23 декабря «Динамо» объявило, что до конца сезона команду будет возглавлять 48-летний Гусев, который стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

Московская команда занимает 10-е место в таблице чемпионата России с 21 очком после 18 игр.