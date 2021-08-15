Ролан Гусев не увидел причин для отставки Березуцкого

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Ролан Гусев рассказал, за счет чего ЦСКА удалось одержать победу над «Ростовом» (3:1) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ и исключил отставку главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

Он отметил, что сейчас только начало сезона, и Березуцкий еще покажет себя. Ранее сообщалось, что на пост может претендовать бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Я не вижу причин его убирать, он провел всего 4 игры в клубе впереди игра с «Ахматом», потом перерыв на сборные, он еще успеет все выстроить, — цитирует Гусева РБК. — Надо дать Леше время, он хороший специалист».

«ЦСКА доминировал по ходу всей встречи, превосходно провели этот матч, было заметно доминирование по первом тайму. Во втором отлично сыграли на контратаке. Было еще до начала матча видно по настрою игроков и по всему, что ЦСКА сегодня победит», — добавил Гусев.