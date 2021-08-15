Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ролан Гусев не увидел причин для отставки Березуцкого

16:12
Теги:

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Ролан Гусев рассказал, за счет чего ЦСКА удалось одержать победу над «Ростовом» (3:1) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ и исключил отставку главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

Он отметил, что сейчас только начало сезона, и Березуцкий еще покажет себя. Ранее сообщалось, что на пост может претендовать бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Я не вижу причин его убирать, он провел всего 4 игры в клубе впереди игра с «Ахматом», потом перерыв на сборные, он еще успеет все выстроить, — цитирует Гусева РБК. — Надо дать Леше время, он хороший специалист».

«ЦСКА доминировал по ходу всей встречи, превосходно провели этот матч, было заметно доминирование по первом тайму. Во втором отлично сыграли на контратаке. Было еще до начала матча видно по настрою игроков и по всему, что ЦСКА сегодня победит», — добавил Гусев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6118f8239a79476fa78c1c3b?ruid=UET9A2CVIoYSVi6VAwbsAg==&from=newsfeed

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Пьяная автоледи наехала на толпу у бара под Москвой
Друг погибшего пилота Бе-200 рассказал о последнем разговоре с ним
Момент падения пожарного самолета в Турции попал на видео
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр