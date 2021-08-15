«Локомотив» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе
«Локомотив» в центральном матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет «Зенит». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не выйдет на поле с первых минут, он попал в число запасных.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетлинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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