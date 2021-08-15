Защитник «Рубина» Монтассар Тальби высказался о своей новой команде. Футболист стал игроком казанского клуба 10 июля.

«Я в курсе, что «Рубин» сейчас на подъеме, здесь реально сильный проект, и у команды много амбиций. Я считаю, что нам будет по силам побороться за место в Лиге чемпионов и сыграть в этом турнире уже в следующем сезоне.

Почему нет? Команда в отличной форме, выиграла три первых матча в чемпионате. Так что нужно продолжить в том же духе. У команды есть все качества, чтобы выиграть чемпионат", — цитирует Тальби пресс-служба «Рубинам»

Контракт с 23-летним тунисским игроком подписан на 4 года. За команду защитник будет играть под номером 3.