Тальби — о «Рубине»: «Нам по силам сыграть в ЛЧ в следующем сезоне»
Защитник «Рубина» Монтассар Тальби высказался о своей новой команде. Футболист стал игроком казанского клуба 10 июля.
«Я в курсе, что «Рубин» сейчас на подъеме, здесь реально сильный проект, и у команды много амбиций. Я считаю, что нам будет по силам побороться за место в Лиге чемпионов и сыграть в этом турнире уже в следующем сезоне.
Почему нет? Команда в отличной форме, выиграла три первых матча в чемпионате. Так что нужно продолжить в том же духе. У команды есть все качества, чтобы выиграть чемпионат", — цитирует Тальби пресс-служба «Рубинам»
Контракт с 23-летним тунисским игроком подписан на 4 года. За команду защитник будет играть под номером 3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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