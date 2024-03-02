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2 марта, 03:37

Родригао: «Есть ощущение, что «Зенит» вернет себе первую строчку в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

«Я всегда верю в лучшее. И верю в своих партнеров по команде. Убежден, что сейчас мы будем готовы включиться в гонку за золотом. В футболе не всегда все идет так, как ты хочешь. Примеров тому достаточно. Но мы уверены в своих силах. И эта уверенность абсолютная. Есть ощущение, что мы точно вернемся с большим желанием исправить ошибки, которые были допущены. Вернем первую строчку и постараемся не отпустить ее до финиша», — цитирует «РБ Спорт» Родригао.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rodrigao-u-zenita-absolyutnaya-uverennost-v-svoih-silah/
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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