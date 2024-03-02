Родригао: «Есть ощущение, что «Зенит» вернет себе первую строчку в РПЛ»

Защитник «Зенита» Родригао оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

«Я всегда верю в лучшее. И верю в своих партнеров по команде. Убежден, что сейчас мы будем готовы включиться в гонку за золотом. В футболе не всегда все идет так, как ты хочешь. Примеров тому достаточно. Но мы уверены в своих силах. И эта уверенность абсолютная. Есть ощущение, что мы точно вернемся с большим желанием исправить ошибки, которые были допущены. Вернем первую строчку и постараемся не отпустить ее до финиша», — цитирует «РБ Спорт» Родригао.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.