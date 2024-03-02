Гладилин: «Ситуация с Промесом очень отрицательно скажется на «Спартаке» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса отрицательно скажется на красно-белых в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Ситуация с Промесом очень отрицательно скажется на «Спартаке» в предстоящем матче с «Зенитом». Квинси сейчас в очень хорошей форме. Но с ним или без него «Спартак» будет играть и стараться добиться результата», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. Сейчас он находится в ОАЭ.