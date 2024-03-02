Сорокин: «Нужно продолжать убеждать УЕФА в правильности точки зрения РФС»

Советник президента РФС Алексей Сорокин считает, что представители Российского футбольного союза (РФС) должны продолжать вести диалог с союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и убеждать коллег в правильности своей позиции.

«Конгресс УЕФА прошел вполне миролюбиво, мы никакой враждебности не почувствовали. Наоборот, все было очень дружелюбно. К сожалению, дружелюбие в личных отношениях не сопровождается прорывными решениями в отношении нашей страны со стороны УЕФА, но диалог продолжается, нужно не выпадать из него и продолжать убеждать коллег в правильности нашей точки зрения», — цитирует ТАСС Сорокина.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований.