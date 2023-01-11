Роднина: «Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отсутствии футболистов в списке лучших спортсменов 2022 года в России.

«У нас разве есть популярные футболисты? — цитирует «РБ Спорт» Роднину. — Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).