Маклаков: «От «Спартака» во второй части сезона жду только побед и золота»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от второй половины сезона РПЛ.

— Я оптимист, поэтому от «Спартака» во второй части сезона жду только побед и золота, — цитирует «РБ Спорт» Маклакова. — Я верю, что красно-белые станут первыми, иначе зачем все это? Да, отрыв от «Зенита» шесть очков, но с такими петербуржцами его можно отыграть.

— Нужны ли новые футболисты «Спартаку» или можно с нынешним составом выиграть чемпионат?

— Новички нужны, я бы даже сказал крайне необходимы.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидирует «Зенит» — 42 очка, третьим идет «Ростов» — 35 очков.