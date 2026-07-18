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«Мне в семье дурак не нужен». Промоутер Гаджиев рассказал, почему не стал футболистом

Камил Гаджиев в новом выпуске шоу «Кто здесь Царь?» рассказал, почему у него не получилось стать профессиональным футболистом.

«Футбол для меня закончился примерно так — мы играли в школе, выиграли турнир «Кожаный мяч» на первенство района, а я в финале забил пять голов. Меня подзывает наш физрук, он же трудовик, и просит позвать отца. Потом он что-то ему говорит, я слышу: «У нас школа футбольного мастерства в «Лужниках», давайте мы вашего ребенка туда определим, будет заниматься футболом». Отец ответил, что подумаем.

Заур Гаджиев и&nbsp;Артем Резников.Самый жесткий конфликт этого года закончился ничьей. Резников и Гаджиев зарубились, но не выявили победителя

Потом мы идем с отцом, спрашиваю у него: «Ну что, я буду на футбол ходить?» А он отвечает: «Нет». Я спрашиваю, почему, а он говорит: «Мне в семье дурак не нужен».

Спустя много лет я спрашиваю отца, помнит ли он эту историю. А он вообще любит спорт, у нас целый день был включен спортивный канал, сам играл. И он тогда сказал мне, почему принял такое решение: «Ты знаешь, этим нужно было с утра до вечера заниматься. Школу ты бы забросил. Футболисты и хоккеисты не учатся». Я думаю, он во многом был прав. А я тогда отличником был, а отец — ученым», — рассказал Гаджиев.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.

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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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