Роберто Розетти: «В этом сезоне в матчах УЕФА ВАР вмешивался в среднем 1 раз за 6 матчей»

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал о статистике использования ВАР в матчах под эгидой УЕФА в течение сезона-2019/20. Сегодня в Москве проходит семинар РФС «Основные принципы современного использования системы видеопомощи арбитрам ВАР».

— Если мы посмотрим прошлый сезон, то ВАР вмешивался в процесс в среднем в каждом из 2,4 матча различных турниров УЕФА, — сказал Розетти в рамках семинара ВАР. — Очень люблю следующий факт: в прошлом сезоне было четыре финала турнира УЕФА с использованием ВАР. Что очень важно, во всех четырех финалах не было ни одного вмешательства ВАР в решение арбитров. В 60 матчах этого сезона лишь — одно вмешательство ВАР за шесть матчей. То есть на 60 матчей у нас было 10 вмешательств.

Есть две причины, почему эта цифра улучшилась. Во-первых, судьи прогрессируют и хорошо работают на поле. Во-вторых, планка уровня вмешательства ВАР очень высокая. Мы любим футбол, любим интенсивный футбол. Мы хотим вмешательства ВАР только в очевидных судейских ошибках. (Александр Рогулев)