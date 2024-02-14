Дасаев: «Меня убивает, когда говорят о вратарях: зато он хорошо играет ногами»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о современной трактовке требований к голкиперу.

«Наверное, вратарь должен играть прежде всего надежно. Меня убивает, когда иногда болельщики и некоторые тренеры говорят о вратаре: зато он хорошо играет ногами. Ну давайте тогда вратаря посадим и поставим в ворота полевого игрока. А что, в воротах руками играть не надо, на выходах не надо? Наверное, это неправильно.

Должно быть сочетание качеств у вратаря. Все вместе. Согласен, что и правила поменялись, нельзя голкиперу руками брать мяч после паса назад. Но, допустим, вижу момент — зачем вратарю отдавать пас назад, если у него просто нет хода для продолжения? Пока летит к вратарю, перекрывают зоны для передач — в итоге перехват и гол», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Дасаев и Олег Романцев были тренерами «Спартака» на Кубке легенд, который прошел в минувшие выходные в Москве. Красно-белые выиграли турнир, победив в финале сборную мира.