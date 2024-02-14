Виктор Гусев: «В Спартаке» бы Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут еще Угальде появляется»

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев прокомментировал зимний трансфер нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Он неплохой парень. Уже начал себя проявлять. Другое дело, чего стоят эти товарищеские, межсезонные матчи. Посмотрим, что будет в чемпионате. Тем более у "Спартака" в этой атакующей линии большая конкуренция. Там бы Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут еще человек появляется. Это сложно. Но парень хороший. Вообще, те ребята, которые у нас появляются, не суперзвездные, но на подходе к звездности. В нынешней ситуации я боялся, что вообще не будет пополнения из-за рубежа. Но нет. Я ошибался», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в конце января 2024 года. По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро.