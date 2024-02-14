Геркус оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о трансфере форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«Спартак» пытается поучаствовать в гонке. Они так решили. Купили с большой переплатой? Почему? В этом трансфере есть логика. Это молодой игрок, он сильно прогрессирует. А переплатили за то, что он только подписался с предыдущим клубом и вдруг резко выстрелил. Предыдущий клуб, предполагая дальнейший рост игрока, скорее всего, заломил цену», — приводит слова Геркуса «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в конце января 2024 года. По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро.