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14 февраля, 06:16

Геркус оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о трансфере форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«Спартак» пытается поучаствовать в гонке. Они так решили. Купили с большой переплатой? Почему? В этом трансфере есть логика. Это молодой игрок, он сильно прогрессирует. А переплатили за то, что он только подписался с предыдущим клубом и вдруг резко выстрелил. Предыдущий клуб, предполагая дальнейший рост игрока, скорее всего, заломил цену», — приводит слова Геркуса «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в конце января 2024 года. По данным портала Transfermarkt, московский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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Виктор Александров

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