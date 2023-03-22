Ринат Билялетдинов уверен в победе «Зенита» в чемпионате России

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

«Трудно догнать «Зенит». Ожидание спадов или чего-то еще... Даже если имеется какой-то микроспад спад, запас у «Зенита» есть. Да и мастерство есть. Думаю, с чемпионством на 90% все решено», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).