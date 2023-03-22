Лексаков опроверг информацию о своем возможном назначении на должность гендиректора «Локомотива»

Руководитель — спортивный директор департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию, что он может занять пост генерального директора «Локомотива».

«О том, что могу стать генеральным директором «Локомотива» — полная дезинформация. Первый раз слышу об этом. Я работаю в РФС руководителем департамента сборных команд», — приводит Sport24 слова Лексакова.

22 марта сообщалось, что Лексаков и исполнительный директор железнодорожников Евгений Кречетов являются возможными кандидатами на замену Владимиру Леонченко.