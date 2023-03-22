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Агент Михайлова — о техническом поражении «Пари НН»: «Ярославу это крайне неприятно. Но какие вопросы к нему?»

Алина Савинова
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Василий Голяна, агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, ответил на вопрос, как футболист отреагировал на решение КДК РФС присудить команде техническое поражение матче 20-го тура с «Торпедо» (1:1).

«Конечно, Ярославу это крайне неприятно. Очень печально, что так вышло. Но здесь какие вопросы к нему? Он футболист и не должен отслеживать количество карточек, полученных в начале сезона за совершенно другую команду. Наверное, есть специально обученные люди, которые должны этим заниматься. Может быть, нужна какая-то электронная система. Или просто сотрудник, в обязанности которого входит отслеживание карточек. Я не погружался в эту историю так глубоко, чтобы однозначно ответить на этот вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Голяна.

Ранее «Торпедо» подавало протест на факт несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Михайлов не должен был выходить на поле в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mihajlova-yaroslavu-krajne-nepriyatno-tehnicheskoe-porazhenie-pari-nn-no-kakie-zdes-voprosy-k-nemu/
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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