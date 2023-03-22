Агент Михайлова — о техническом поражении «Пари НН»: «Ярославу это крайне неприятно. Но какие вопросы к нему?»

Василий Голяна, агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, ответил на вопрос, как футболист отреагировал на решение КДК РФС присудить команде техническое поражение матче 20-го тура с «Торпедо» (1:1).

«Конечно, Ярославу это крайне неприятно. Очень печально, что так вышло. Но здесь какие вопросы к нему? Он футболист и не должен отслеживать количество карточек, полученных в начале сезона за совершенно другую команду. Наверное, есть специально обученные люди, которые должны этим заниматься. Может быть, нужна какая-то электронная система. Или просто сотрудник, в обязанности которого входит отслеживание карточек. Я не погружался в эту историю так глубоко, чтобы однозначно ответить на этот вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Голяна.

Ранее «Торпедо» подавало протест на факт несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Михайлов не должен был выходить на поле в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек.