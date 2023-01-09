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Ринат Билялетдинов: «Не слышал, что Дзюбу предлагали «Химкам»

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, предлагали ли подмосковному клубу подписать нападающего Артема Дзюбу.

— Пока у нас такого варианта не было, не слышал.

— Если предложат, готовы рассмотреть?

— Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение — будут рассматриваться все плюсы и минусы.

— Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?

— Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера. Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок — это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов. Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный — другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть — не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу, — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-ne-slyshal-chto-dzyubu-predlagali-khimkam-
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
ФК Химки
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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