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Гаджи Гаджиев о назначении Ивича в «Краснодар»: «Сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

— Не смутило ли вас приглашение Ивича в «Краснодар» при большом количестве свободных российских тренеров?

— Смутило бы, если бы не было нескольких оснований. Во-первых, решение шло от Сергея Николаевича Галицкого. Это человек, который всегда действует разумно и расчетливо. Эти методы могут нравиться или не нравиться, но он — человек отдающий душу своему делу. Он всегда рационален. Во-вторых, сербов мы уже не считаем легионерами. Как оказывается, сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне.

Я не анализировал уровень Ивича, но доверяю решениям Галицкого. Президент «Краснодара» может ошибиться, как и любой другой. Но он знает предмет и заинтересован в правильном развитии своего клуба.

— Появление иностранных специалистов — это хорошая тенденция для российского чемпионата?

— Было время, когда мы говорили, что даже происходит откровенно необъективная оценка результатов работы российских специалистов и представителей из-за рубежа. Со временем стали понимать, что далеко не все иностранные тренеры могут качественно выполнять свою работу. Сколько таких специалистов в конечном итоге не дали нужного результата? Итогом этой политики стали решения наших клубов, которые за последние 2-3 года в 20 матчах побеждали в одной игре. Это был результат «такой» работы и неправильных управленческих решений.

Сегодня ситуация другая, западная часть мира отгородилась от России. Приезд специалистов из-за рубежа — нормальный признак, если здесь хотят работать. Но главным остаются спортивные достижения. У нас же не благотворительные организации. Нужно достигать результата в жестких условиях соревнования, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

45-летний сербский тренер подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». После 17 туров «быки» занимают 8-е место в РПЛ с 25-ю очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-o-naznachenii-ivicha-v-krasnodar-serby-mogut-byt-kuda-blizhe-k-rossii-chem-nekotorye-rossiya
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Гаджи Гаджиев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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