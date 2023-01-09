Гаджи Гаджиев о назначении Ивича в «Краснодар»: «Сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».
— Не смутило ли вас приглашение Ивича в «Краснодар» при большом количестве свободных российских тренеров?
— Смутило бы, если бы не было нескольких оснований. Во-первых, решение шло от Сергея Николаевича Галицкого. Это человек, который всегда действует разумно и расчетливо. Эти методы могут нравиться или не нравиться, но он — человек отдающий душу своему делу. Он всегда рационален. Во-вторых, сербов мы уже не считаем легионерами. Как оказывается, сербы могут быть куда ближе к России, чем некоторые россияне.
Я не анализировал уровень Ивича, но доверяю решениям Галицкого. Президент «Краснодара» может ошибиться, как и любой другой. Но он знает предмет и заинтересован в правильном развитии своего клуба.
— Появление иностранных специалистов — это хорошая тенденция для российского чемпионата?
— Было время, когда мы говорили, что даже происходит откровенно необъективная оценка результатов работы российских специалистов и представителей из-за рубежа. Со временем стали понимать, что далеко не все иностранные тренеры могут качественно выполнять свою работу. Сколько таких специалистов в конечном итоге не дали нужного результата? Итогом этой политики стали решения наших клубов, которые за последние 2-3 года в 20 матчах побеждали в одной игре. Это был результат «такой» работы и неправильных управленческих решений.
Сегодня ситуация другая, западная часть мира отгородилась от России. Приезд специалистов из-за рубежа — нормальный признак, если здесь хотят работать. Но главным остаются спортивные достижения. У нас же не благотворительные организации. Нужно достигать результата в жестких условиях соревнования, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».
45-летний сербский тренер подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». После 17 туров «быки» занимают 8-е место в РПЛ с 25-ю очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2