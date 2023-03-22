Ринат Билялетдинов назвал претендентов на серебряные медали РПЛ

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов рассказал, кого считает главными претендентами на второе место в чемпионате России.

«Там не только «Ростов» со «Спартаком», но и ЦСКА с «Динамо» подятнутся. Все там будем, как говорится, в этой борьбе», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).