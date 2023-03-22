Ринат Билялетдинов назвал претендентов на серебряные медали РПЛ
Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов рассказал, кого считает главными претендентами на второе место в чемпионате России.
«Там не только «Ростов» со «Спартаком», но и ЦСКА с «Динамо» подятнутся. Все там будем, как говорится, в этой борьбе», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
Новости