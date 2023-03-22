Гендиректор «Химок» усомнился в аутентичности записи ругани Гогниева с игроками команды

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» выложенную в интернет аудиозапись ругани главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева во время конфликта с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» выложил аудиозапись.

«Кто производил запись? Нет доказательств ее аутентичности. Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно не сложно воссоздать голос любого человека», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.