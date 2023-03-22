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Орлов: «Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. На уровне Игоря Сафонов пока не очень»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим голкипером в России в настоящее время.

«Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. В матче ЦСКА — «Зенит» партнеры вывели Кассьеру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьеру. Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь — уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет. Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть — дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», — приводит Sport24 слова Орлова.

В текущем сезоне Акинфеев провел 20 матчей за ЦСКА в РПЛ, в 7 из них он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-orlov-akinfeyev-dolgiye-gody-vratar-nomer-odin-v-rossii-na-urovne-igorya-safonov-poka-ne-ochen
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Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
Геннадий Орлов
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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