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Ринат Билялетдинов о лучших игроках сезона: «Со всеми фамилиями из «Локомотива» согласен»

Руслан Минаев
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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал попадание Максима Глушенкова, Александра Сильянова и Ильи Лантратова в список лучших игроков прошлого сезона РПЛ.

«Со всеми фамилиями из «Локомотива» согласен. Остальным не хватило стабильности на дистанции сезона, а это важный критерий для такого списка, как мне кажется. Думаю, что лучшие игроки определены верно, особенно лучшие 11. Другие игроки «Локомотива» не могли вытеснить тех, кого выбрали в РФС», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Матвей Сафонов. РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
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Химки – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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