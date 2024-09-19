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Сегодня, 11:58

РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Сергей Разин
корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бюро исполкома РФС утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2023/24.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Константин Тюкавин. Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).

Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: Матео Кассьера («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).

Сергей Семак. Семак признан РФС лучшим тренером сезона-2023/24

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Вильмар Барриос
Дуглас Сантос
Константин Тюкавин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матвей Сафонов
Матео Кассьерра
Сергей Волков (футбол)
Хуниор Алонсо
РФС
Мохаммад Мохеби
Виллиан Роша
Максим Глушенков
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«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
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«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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