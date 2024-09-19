РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Бюро исполкома РФС утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2023/24.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).

Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: Матео Кассьера («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.