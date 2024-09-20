Гонсалес: «Уверен, что «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес считает, что краснодарская команда сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы», — цитирует «РБ Спорт» Гонсалеса.

После 8 туров «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.