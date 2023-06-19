Рианчо заявил, что вопрос с тюремным сроком теперь для Промеса первостепенен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость, что суд Амстердама 19 июня приговорил футболиста красно-белых Квинси Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году

«То, что Промеса приговорили к 1,5 лет тюрьмы в Нидерландах — это грустный эпизод и для игрока, и для футбола, и для «Спартака». Должны ли Промеса теперь депортировать из России? Это юридический вопрос, над этим должны работать судьи. Теперь у него есть трудности посерьезнее, чем футбол. Эта проблема теперь первостепенна для Промеса, он ее должен решить в первую очередь», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.